Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти ушел от ответа на вопрос, кто будет защищать ворота мадридцев в следующем поединке против Атлетико.

Накануне Реал в 1/16 финала Кубка Испании уверенно одолел представителя четвертого дивизиона – Арандину – со счетом 3:1. Украинский голкипер Андрей Лунин участия в матче не принимал – Карло Анчелотти предоставил игровое время Кепе Аррисабалаге. После игры итальянский наставник снова не смог дать четкого ответа на вопрос, кто же сыграет в очередном поединке "сливочных".

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"Кепа или Лунин в Суперкубке? Они оба хорошо играют. Вратарь, который играет в Суперкубке, не является основным кипером. Они будут играть поочередно.

Утром на поле уже тренировался Куртуа. Легко, постепенно. Не торопимся", – цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, полуфинал Суперкубка между Реалом и Атлетико состоится уже 10 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В параллельном матче встретятся Барселона и Осасуна.

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| Ancelotti: "Kepa or Lunin in the Supercopa? They're both good. I will choose." — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 6, 2024