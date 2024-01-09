Нещодавно Анчелотті заявляв, що воротар, який зіграє в Суперкубку, не є основним кіпером, а Лунін та Кепа гратимуть по черзі. На прес-конференції перед грою з Атлетіко у тренера Реала прогнозовано спитали, хто вийде у воротах на півфінал.

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"Хто зіграє у воротах проти Атлетіко – Лунін чи Кепа? Завтра гратиме хтось із них двох. Не хочу про це говорити сьогодні", – цитує Анчелотті Marca.

Півфінал Суперкубка Іспанії Реал – Атлетіко відбудеться у середу, 10 січня. Початок – о 21:00 за Києвом. Іншого фіналіста визначать Барселона та Осасуна, які зіграють у четвер. Цікаво, що вже 18 січня Атлетіко і Реал зіграють знову – жереб звів їх в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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