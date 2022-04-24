"Красные быки" в рамках 28-го тура чемпионата Австрии разбили Аустрию со счетом 5:0 и стали недосягаемыми для конкурентов.

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РБ Зальцбург выигрывает национальный чемпионат девятый сезон подряд. Интересно, что за последние 15 лет только трижды золотые медали доставались другой команде – во всех случаях победитель не повторялся (Аустрия, Штурм и Рапид).

За РБ Зальцбург в следующем сезоне будет выступать уже бывший нападающий Шахтера Фернандо.

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