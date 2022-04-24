"Червоні бики" в рамках 28-го туру чемпіонату Австрії розтрощили Аустрію з рахунком 5:0 і стали недосяжними для конкурентів.

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РБ Зальцбург виграє національний чемпіонат дев'ятий сезон поспіль. Цікаво, що за останні 15 років лише тричі золоті медалі діставалися іншій команді – в усіх випадах переможець не повторювався (Аустрія, Штурм та Рапід).

Додамо, що за РБ Зальцбург в наступному сезоні виступатиме вже колишній нападник Шахтаря Фернандо.

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