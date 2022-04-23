"Шмели" согласовали все ключевые детали перехода звезды Зальцбурга Карима Адейеми, утверждает Sport1.

Почти 3 миллиона гривен в день – Манчестер Сити предлагает Холанду самую большую зарплату в АПЛ

Сумма трансфера составит 38 млн евро, еще 3 млн австрийцы могут получить бонусами. Адейеми будет иметь зарплату в размере 5 млн евро в год. Интересно, что этому трансферу немного поспособствовал и Шахтер. "Горняки" продали Зальцбургу форварда Фернадо, который должен заменить Адейеми, а тот в свою очередь прибудет на место Холанда в Дортмунде.

Напомним, молодой немец стал открытием нынешнего розыгрыша ЛЧ – 3 гола и 2 ассиста в 8 матчах.

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