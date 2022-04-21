"Очень рад стать частью Зальцбурга. Это большой клуб, который год от года сверкает в Лиге чемпионов. Последние несколько месяцев были для меня непростыми, поэтому я очень рад быть здесь.

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В разговорах со спортивным директором и тренером я почувствовал, что меня действительно ждут. Такое доверие очень важно для меня, я хочу его вернуть. Уверен, что быстро освоюсь в этой молодой команде и сыграю важную роль в успехах следующего сезона", – цитирует Фернандо официальный сайт Зальцбурга .

Контракт 23-летнего бразильца с красными быками рассчитан до лета 2027 года, но играть за новый клуб форвард начнет только в следующем сезоне. Шахтер заработает на трансфере около 6 миллионов евро.

В общей сложности Фернандо провел в футболке дончан 69 матчей, забил 12 мячей и завоевал 4 трофея: два чемпионства, Кубок и Суперкубок Украины.

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