РБ Лейпциг устроил спектакль из продления контракта лидера – 30 млн клаусулы, шумиха и шутка про Реал
РБ Лейпциг гарантировал будущее одного из главных старожилов команды.
"Быки" объявили о продлении контракта полузащитника Амаду Айдара на один год – теперь он рассчитан до лета 2026-го. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в соглашении прописана клаусула на 30 млн евро.
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Айдара выступает за РБ Лейпциг с января 2019-го, когда "братскому" Зальцбургу заплатили 19 млн евро. С тех пор малиец провел 175 матчей, оформив 14 голов и 11 ассистов.
РБ Лейпциг очень бурно радуется продлению контракта Айдара. Партнеры собрались толпой, чтобы поздравить хавбека и вручить символическую футболку.
СММ "быков" устроил свое шоу. Он очень удачно наложил случайное видео из раздевалки Реала на возгласы "Амаду, Амаду, Амаду!".
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