РБ Лейпциг гарантировал будущее одного из главных старожилов команды.

"Быки" объявили о продлении контракта полузащитника Амаду Айдара на один год – теперь он рассчитан до лета 2026-го. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в соглашении прописана клаусула на 30 млн евро.

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Айдара выступает за РБ Лейпциг с января 2019-го, когда "братскому" Зальцбургу заплатили 19 млн евро. С тех пор малиец провел 175 матчей, оформив 14 голов и 11 ассистов.

РБ Лейпциг очень бурно радуется продлению контракта Айдара. Партнеры собрались толпой, чтобы поздравить хавбека и вручить символическую футболку.





amadou

Amadou

AMadou

AMAdou

AMADou

AMADOu

AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU pic.twitter.com/67tw08cvhA — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 29, 2024

СММ "быков" устроил свое шоу. Он очень удачно наложил случайное видео из раздевалки Реала на возгласы "Амаду, Амаду, Амаду!".

Auch in Madrid herrscht völlig zurecht pure Euphorie über die Verlängerung von Doudou #Haidara @realmadrid pic.twitter.com/OGfMBUjibY — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 29, 2024

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