РБ Лейпциг гарантував майбутнє одного з головних старожилів команди.

"Бики" оголосили про продовження контракту півзахисника Амаду Айдара на один рік – тепер він розрахований до літа 2026-го. Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що в угоді прописана клаусула на 30 млн євро.

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Айдара виступає за РБ Лейпциг зі січня 2019-го, коли "братньому" Зальцбургу заплатили 19 млн євро. Відтоді малієць провів 175 матчів, оформивши 14 голів та 11 асистів.

РБ Лейпциг дуже бурхливо радіє продовженню контракту Айдара. Партнери зібралися гуртом, щоб привітати хавбека і вручити символічну футболку.





amadou

Amadou

AMadou

AMAdou

AMADou

AMADOu

AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU, AMADOU pic.twitter.com/67tw08cvhA — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 29, 2024

СММ "биків" влаштував своє шоу. Він дуже влучно наклав випадкове відео з роздягальні Реала на волання "Амаду, Амаду, Амаду!".

Auch in Madrid herrscht völlig zurecht pure Euphorie über die Verlängerung von Doudou #Haidara @realmadrid pic.twitter.com/OGfMBUjibY — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 29, 2024

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