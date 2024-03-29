Главный тренер Байера Хаби Алонсо не будет менять место работы в конце сезона.

Хаби Алонсо решил остаться в Байере, сообщают все ведущие немецкие издания, в частности Kicker и Sky Sport. Тренер объявит о своем решении на сегодняшней пресс-конференции.

Ливерпуль потерял надежду заманить Хаби Алонсо – появился сенсационный фаворит на замену Клоппу

У баска контракт с Байером до лета 2026-го. Были слухи, что в соглашении прописана специальная клаусула для бывших клубов Алонсо – Реала, Ливерпуля и Баварии.

Англичане и немцы ищут нового тренера, ведь завершают сотрудничество с Клоппом и Тухелем соответственно. Ливерпуль вчера проинформировали об отказе Хаби, а Бавария получила известие сегодня.

Хаби Алонсо возглавил Байер осенью 2022-го и сразу вывел команду в полуфинал Лиги Европы. В этом сезоне Леверкузен под его руководством замахнулся на первый титул в Бундеслиге – отрыв от Баварии составляет 10 очков.

Бавария отсеяла пятерых звездных тренеров и нашла неожиданный вариант – он провалился в АПЛ