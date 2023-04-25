Дани Ольмо получил окончательный ответ от РБ Лейпциг по поводу вопроса о дальнейшем сотрудничестве.

Агент атакующего полузащитника РБ Лейпциг Дани Ольмо получил финальное предложение от клуба. "Быки" предлагают испанцу продление контракта и статус одного из самых высокооплачиваемых игроков команды.

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Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, если Ольмо откажется от этого предложение, РБ Лейпциг продаст его будущим летом ради прибыли в 30 миллионов евро. Контракт Ольмо с клубом действует до 2024 года, и руководство "быков" не хочет потерять игрока бесплатно.

В этом сезоне Ольмо сыграл за РБ Лейпциг 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 4 ассиста.

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