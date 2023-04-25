Агент атакувального півзахисника РБ Лейпциг Дані Ольмо отримав фінальну пропозицію від клубу. "Бики" пропонують іспанцеві продовження контракту і статус одного з найбільш високооплачуваних гравців команди.

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Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, якщо Ольмо відмовиться від цієї пропозиції, РБ Лейпциг продасть його наступного літа заради прибутку в 30 мільйонів євро. Контракт Ольмо з клубом діє до 2024 року, і керівництво "биків" не хоче втратити гравця безкоштовно.

Цього сезону Ольмо зіграв за РБ Лейпциг 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 4 асисти.

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