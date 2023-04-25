РБ Лейпциг поставив ультиматум лідеру – він може стати одним із найбільш високооплачуваних гравців
Дані Ольмо отримав остаточну відповідь від РБ Лейпциг стосовно подальшої співпраці.
Агент атакувального півзахисника РБ Лейпциг Дані Ольмо отримав фінальну пропозицію від клубу. "Бики" пропонують іспанцеві продовження контракту і статус одного з найбільш високооплачуваних гравців команди.
"Якби був його радником, дуже хвилювався": екс-наставник МЮ розкритикував перехід Нкунку в Челсі
Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, якщо Ольмо відмовиться від цієї пропозиції, РБ Лейпциг продасть його наступного літа заради прибутку в 30 мільйонів євро. Контракт Ольмо з клубом діє до 2024 року, і керівництво "биків" не хоче втратити гравця безкоштовно.
Цього сезону Ольмо зіграв за РБ Лейпциг 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 4 асисти.
Уніон Берлін здолав Борусію М і піднявся у топ-3 Бундесліги, РБ Лейпциг несподівано поступився Байєру