В воскресенье 29-й тур чемпионата Германии завершали несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 29-й тур

Фрайбург – Шальке – 4:0

Голы: Грегорич, 8, 35, Хёлер, 53, Гинтер, 82

Байер – РБ Лейпциг – 2:0

Голы: Гложек, 40, Амири, 86 (п.)

Удаление: Собослай, 86 (РБ Лейпциг, вторая желтая карточка)

Боруссия М – Унион Берлин – 0:1

Гол: Беккер, 60

Бавария сенсационно проиграла Майнцу – Тухель снова не выиграл, потерял лидерство и открыл Боруссии Д путь к титулу

В первом матче дня Фрайбург на своем поле разгромил Шальке. До перерыва Грегорич офрмил дубль, а после отдыха хозяева забили еще два сухих гола. Победа позволила подопечным Кристиана Штрайха подняться сразу на третью строчку турнирной таблицы, пока свои матчи не сыграют главные конкуренты – РБ Лейпциг и Унион. В свою очередь у гельзенкирхенцев дела плачевные – 24 очка и предпоследняя строчка. "Кобальтовые" вместе с Гертой – главные претенденты на понижение в классе.

Продолжает свое победное шествие Байер. Леверкузенцы неожиданно одолели РБ Лейпциг и довели свою беспроигрышную серию до восьми матчей. Гложек вывел "фармацевтов" вперед в конце первого тайма: хозяева отобрали мяч у соперника в центре поля, Диаби получил передачу на правом фланге и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Чешский нападающий в касание переправил сферу в противоход голкиперу.

За 5 минут до завершения основного времени Собослай за грязный подкат получил второе предупреждение и оставил "быков" в меньшинстве. Амири с пенальти снял все вопросы относительно победителя, оставив РБ Лейпциг на пятой строчке.

В последнем матче дня Унион Берлин одолел Боруссию М. Судьбу матча решил единственный гол, забитый после перерыва. Берлинцы благодаря осечкам конкурентов снова вернулись на третью строчку турнирной таблицы и имеют неплохие шансы побороться за Салатницу – от Баварии и Боруссии Д они отстают на 4 и 5 очков соответственно.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ