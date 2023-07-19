20-летний талант Хави Симонс перешел в РБ Лейпциг на правах аренды, информирует официальный сайт "быков". ПСЖ год назад отпустил игрока в ПСВ бесплатно, а теперь выкупил его обратно: в столице Франции надеются, что в Бундеслиге нидерландец наконец-то сможет раскрыть весь свой потенциал.

РБ Лейпциг официально подтвердил переход чемпиона Франции – второй новичок за четыре дня

Предыдущий сезон Симонс провёл в составе ПСВ. В 34 матчах Эредивизи Хави забил 19 мячей и оформил 9 голевых передач. Он играл на обоих флангах атаки, а также в центре нападения – тренерский штаб эйндховенцев ценил игрока за его универсализм.

В РБ Лейпциг Симонс, который в своё время считался одним из главных талантов мира, будет выступать под 20-м номером.

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет