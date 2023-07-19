20-річний талант Хаві Сімонс перейшов у РБ Лейпциг на правах оренди, інформує офіційний сайт "биків". ПСЖ рік тому відпустив гравця до ПСВ безкоштовно, а тепер викупив його назад: у столиці Франції сподіваються, що в Бундеслізі нідерландець нарешті зможе розкрити весь свій потенціал.

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Попередній сезон Сімонс провів у складі ПСВ. У 34 матчах Ередивізі Хаві забив 19 м'ячів і оформив 9 гольових передач. Він грав на обох флангах атаки, а також у центрі нападу – тренерський штаб ейндховенців цінував гравця за його універсалізм.

У РБ Лейпциг Сімонс, який свого часу вважався одним із головних талантів світу, виступатиме під 20-м номером.

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