РБ Лейпциг объявил о подписании очередного молодого таланта – 18-летнего защитника парижан. Как сообщает официальный сайт немецкой команды, Эль Шадай Битшиабу будет защищать цвета клуба до 2028 года.

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Защитник – воспитанник ПСЖ. Он дебютировал за первую команду парижан в Кубке Франции в 2021 году. В сезоне 2022/23 Битшиабу появлялся на поле в составе ПСЖ в 19 матчах. Вместе с командой защитник завоевал титул чемпиона Франции по итогам прошедшего сезона.

За игрока французский гранд получит около 15 миллионов евро без учета бонусов, а также 25% от предстоящей перепродажи. Битшиабу будет играть за РБ Лейпциг под пятым номером.

Трансфер защитника – второе летнее усиление для РБ Лейпциг. Четыре дня назад, а именно 14 июля, немецкий клуб объявил о подписании Лоиса Опенда, также прибывшего с чемпионата Франции.

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