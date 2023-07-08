Первый тайм можно разделить на три отрезка.

Стартовые 20 минут фаны в Батуми наблюдали за довольно динамичной игрой, в которой команды разменялись голевыми эпизодами – Англия в этот период была острее. В следующие 20 минут на поле шла позиционная и контактная борьба – два центрхава Испании (Баэна и Бланко) сели на желтые карточки. Последнюю же 10-минутку забрала Англия, которая лучше работала без мяча и в мелких эпизодах.

Испания в первом тайме вела игру и оставалась верной стилю, но имела существенные проблемы

Испания активнее работала с мячом, держа его 61% времени. "Ла Рохита" симпатично выглядела в позиционной работе на чужой трети, однако завершающая фаза хромала – ни один из шести ударов не попал в створ.

Из трех острых моментов два представляли собой выстрелы из-за пределов штрафной (их нанесли Баэна и Родри). Еще один эпизод – это замыкание Паредеса с углового. Во всех трех случаях мяч пролетел рядом с правой стойкой.

При работе без мяча подопечные Санти Дении оставались верными идее со средним блоком. В агрессивный прессинг команда вступала только после ошибок англичан. Борьба давалась тяжело – британцы выиграли 28 дуэлей на земле (против 23 у испанцев), а в воздухе доминировали (7:2).

Англия классно отработала без мяча

Подопечные Ли Карсли на Евро-2023 не поражали активностью на мяче. Их позиционные атаки были качественными, но возникали вследствие ошибок соперников – создание пространства через хитрые командные перемещения тяжело давалось "молодым львам", хотя несколько моментов они всегда имели. В финальном матче история повторилась.

Позиционное наступление островитян в течение большей части времени оставалось незаметным. Да и вообще Англия создала мало – четыре удара плюс две острых атаки без завершения. Это, опять же, типичная картина для этого коллектива.

Зато англичане качественно работали без мяча. Они плотно накрывали центрхавов Испании, что вылилось в желтые карточки для всех трех. Баэна и Бланко получили их в борьбе, причем Баэна мог нарваться и на красную. Алекс все равно находил пространство, бил и отдавал пасы, но привычного комфорта подопечные Ли Карсли ему не давали. Сансет же получил предупреждение в драке в компенсированное время.

Впрочем, успех Англии U-21 принес совсем другой аспект.

Англия с убийственной эффективностью наказывала Испанию

Англия создала немного, но все моменты были чрезвычайно острыми. Уже на 5-й минуте Гордон сместился с левого фланга в штрафную и пробил в дальний угол – Тенас парировал. Эпизод начался с отбора на бровке и протяжки в исполнении Смита-Роу.

Всего через несколько секунд Колвилл выдал шикарную передачу в зону между ЦЗ и фулбеком. Гордон эффектно развернулся вокруг Паредеса, влетел на левый край штрафной и прострелил вдоль ворот – впрочем, Гиббс-Уайт не успел на замыкание.

Перед перерывом же испанцам было несладко. На 41-й минуте Палмер открылся перед штрафной и вторым касанием пробил под перекладину (Тенас потащил), а на 44-й минуте англичане заработали угловой – подачу с него замкнул Колвилл. Стойка спасла "Ла Рохиту"!

На 45+1-й же минуте ошибка Баэны в борьбе за ничейный мяч привела к контратаке 2-в-1, в которой "львы" заработали штрафной. Палмер взялся его исполнять, а мяч рикошетом от Джонса влетел в ворота. 1:0! Англия U-21 вышла вперёд.

Подопечные Ли Карлси эффективно реализовали свое стилистическое преимущество на Евро-2023 – они интенсивнее и эффективнее других прессинговали и контрпрессинговали. Ничейные мячи всегда оставались за ними. К этому добавилась невероятная убийственность нечастых атак британцев.

Во втором тайме Испания прибавила в остроте. Расточительство Руиса спасло англичан

Второй тайма проходил при одинаковом рисунке. "Ла Рохита" доминировала, отчаянно пытаясь отыграться, а "молодые львы" работали вторым номером.

Подопечные Санти Дении существенно прибавили. Они захватили инициативу капитально, не сбиваясь на отрезки равной борьбы где-то в центре поля. Что наиболее важно, активность конвертировалась в значительное количество моментов.

Сборная Испании U-21 до 89-й минуты вела по ударам со счетом 9:1, а также забила гол – Абель Руис уже на 51-й минуте эффектно замкнул подачу со стандарта. Мяч влетел в дальнюю девятку. К сожалению для "Фурии", взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Кроме этого момента, нападающий Браги запорол еще три острых эпизода, стреляя с близкого расстояния после проникающих передач с фланга. В одном из эпизодов он пробил в голкипера Трафорда, а еще два раза Абель запускал мяч над воротами.

Кроме того, на 76-й минуте свежий Рикельме стрелял с правого края штрафной мимо ближней стойки. На 84-й испанцы провели комбинацию у ворот Траффорда – все завершилось попаданием в руку защитнику, однако оно не тянуло на пенальти. Еще через несколько минут Серхи Гомес бахнул метров с 20-ти – рядом с правой стойкой (хотя голкипер все контролировал).

Англия тоже имела чем похвастаться

Англичане же до 88-й минуты имели только два прорыва Мадуэке на левый край штрафной с прострелами, которые перехватил Тенас. Кроме того, стоит вспомнить разрезной пас Гордона на Гиббса-Уайта – Морган пробивал из центра штрафной, Тенас спас, а лайнсмен показал офсайд.

Лучший шанс удвоить свое преимущество островитяне упустили на 90-й минуте. Англичане после неудачного паса Пачеко запустили Арчера в контратаку. Свежий игрок протащил мяч по центру и отдал проникающую передачу на правый край штрафной – оттуда пробил не менее свежий Эллиот.

Тенас парировал на Мадуэке, а тот добивал в падении с острого угла – Тенас снова выручил!

Вместе с тем, нельзя сказать, что Англия после перерыва ничем хорошим не отличилась. Испания конкретно прижала соперника только в последние 15 минут, когда вместо фулбеков выходили вингеры, а вместо опорников – форварды. А вот до 75-й минуты британцы вели по единоборствам (16:12), продолжая эффективно накрывать центрхавов.

Санти Дения даже вынужден был заменить Баэну и Сансета на 59-й минуте (они были близки к удалениям). Тем не менее, даже после этого испанцы допускали слишком много потерь под скоординированным давлением "молодых львов".

Драма на последних секундах

На 90+5-й минуте "Ла Рохита" получила заслуженный шанс на овертайм. Серхи Гомес, который провел шикарный матч, выполнил подачу на Абеля Руиса, а Колвилл зарядил нападающему в ногу. Пенальти назначили не сразу – арбитр указал на "отметку" только после просмотра видеоповтора.

К мячу на 90+9-й минуте подошел Руис. Абель мощно пробил в левый угол, но Траффорд парировал! Орос сыграл на добивании, но Траффорд снова спас, после чего Камельо зарядил со второго добивания – мяч прошел над воротами! Это был конец.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "молодых львов". Молодежная сборная Англии стала чемпионом Европы по футболу – впервые с 1984 года! А Джеймс Траффорд остался без пропущенных голов на турнире.

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