РБ Лейпциг подписал преемника Вернера, заплатив солидную сумму двум клубам
Александер Сорлот продолжит карьеру в Бундеслиге.
РБ Лейпциг усилил атакующую линию норвежским игроком Александером Сорлотом, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт между сторонами рассчитан до 2025-го. 24-летний форвард принадлежал Кристал Пэлас, но прошлый сезон провел на правах аренды в Трабзонспоре. "Быки" заплатят за Александера 20 млн евро (+ 2 млн бонусов), которые будут разделены между турецким и английским клубами поровну.
В прошлом сезоне Сорлот провел за Трабзонспор 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33-ю голами и 11-ю ассистами.
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