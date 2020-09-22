РБ Лейпциг усилил атакующую линию норвежским игроком Александером Сорлотом, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт между сторонами рассчитан до 2025-го. 24-летний форвард принадлежал Кристал Пэлас, но прошлый сезон провел на правах аренды в Трабзонспоре. "Быки" заплатят за Александера 20 млн евро (+ 2 млн бонусов), которые будут разделены между турецким и английским клубами поровну.

В прошлом сезоне Сорлот провел за Трабзонспор 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33-ю голами и 11-ю ассистами.

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