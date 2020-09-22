РБ Лейпциг підсилив атакувальну лінію норвезьким гравцем Александером Сорлотом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт між сторонами розрахований до 2025-го. 24-річний форвард належав Крістал Пелас, але минулий сезон провів на правах оренди у Трабзонспорі. "Бики" заплатять за Александера 20 млн євро (+ 2 млн бонусів), які будуть розділені між турецьким та англійським клубами порівну.

У минулому сезоні Сорлот провів за Трабзонспор 49 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 33-ма голами та 11-ма асистами.

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