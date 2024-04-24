Бавария оказалась под впечатлением выступлений Та в этом сезоне и решила подписать его грядущим летом. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб уже провёл переговоры с агентом футболиста. У Йонатана есть много вариантов продления карьеры, но у Баварии есть все шансы – Та готов сделать следующий шаг в своей карьере.

Ливерпуль готовит рокировку защитников – лидер АПЛ может испортить планы мерсисайдцев

Сообщается, что никаких соглашений между Та и Баварией пока нет, как и официальных переговоров с Леверкузеном. Также на данном этапе нет разговоров о возможной цене за игрока – Байер заинтересован в сохранении 28-летнего защитника в своём составе. Контракт Та с "ноль четвёртыми" рассчитан до лета 2025 года, и Байер хотел бы продлить это соглашение.

В феврале сообщалось, что в услугах Та заинтересован Ливерпуль.

Байер был в минуте от первого поражения в сезоне – Боруссия Д во второй раз остановила Хаби Алонсо