Защитник Манчестер Сити Анхелиньо стал игроком РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт "горожан".

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23-летний защитник будет выступать за "быков" до конца сезона-2020/21 на правах аренды. К слову, РБ Лейпциг обязан выкупить Анхелиньо в конце сезона за 18 млн евро, если футболист сыграет 12 матчей в течение сезона и пять из этих матчей придутся на вторую половину кампании.

Напомним, вторую половину прошлого сезона испанец также провел в составе немецкого клуба – Анхелиньо провел за РБ Лейпциг 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Защитник помог своей команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов и финишировать третьим в Бундеслиге. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

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