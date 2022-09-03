В последнем матче дня сошлись соседи по турнирной таблице – Айнтрахт и РБ Лейпциг. Обе команды подошли к очной дуэли с одинаковыми показателями: победа, поражение и две ничьи и, как следствие, середина турнирной таблицы после 4-х туров. Для "быков", которые на неделе в Кубке Германии размялись на Тевтонии (8:0), этот матч должен был стать также финальной репетицией перед стартом в групповом турнире Лиги чемпионов, где первым соперником команды Доменико Тедеско через три дня станет именно донецкий Шахтер .

Бавария снова потеряла очки и опустилась на 3 место, очередные фиаско Байера и Бохума, в Бундеслиге сенсационный лидер

Команды начали осторожно, пытаясь нащупать дырки в обороне соперника. Ольмо уже в дебюте получил травму и, несмотря на усилия врачей, не смог продолжить поединок. Спурт Вернера к воротам РБ остановили защитники, а выход Нкунку один на один прервал Трапп, выйдя далеко из ворот. Камада в ответ сбежал на свидание с Гулачи и, находясь вне игры, забил гол, который не был засчитан.

Вскоре Трапп пытался перехватить мяч после навеса и вышел далеко из ворот. Кипер франкфуртцев неудачно выбил сферу кулаками и защитникам пришлось срочно выносить мяч в поле.

На 15-й минуте хозяева вышли вперед: Лаймер получил мяч на линии штрафной и навесил на дальнюю стойку налево. Коло-Муани мог бить сам, но головой сбросил в центр и Камада, тоже головой, замкнул мимо Гулачи.

Вскоре Айнтрахт удвоил. После очередной атаки Роде оказался в штрафной "быков" и решил пробить в дальний угол. Мяч задел ногу Орбана, сменил траекторию и влетел в сетку мимо Гулачи, который уже падал в другую сторону. Коло-Муани отличился вторым результативным пасом, вырвавшись в лучшие ассистенты Бундеслиги.

РБ Лейпциг в эти минуты выглядел совершенно беззащитным – соперник творил у их ворот все, что хотел. В середине тайма вынужденную замену вынужден был делать и Оливер Гласнер – травму получил Роде. В конце тайма Камада в очередной раз накрутил оборону соперника и пытался пробить – удар заблокировали. Ленц на добивании попал прямо в руки Гулачи.

Гости бросились отыгрываться с первых минут второго тайма. У Кунку был едва ли не лучший момент в матче, но он пробил над перекладиной. В ответ Коло-Муани головой целил в правую девятку – Гулачи успел сгруппироваться и нейтрализовал угрозу. Через мгновение уже Раум простреливал с левого фланга в штрафную – Трапп в падении перехватил мяч.

В середине второго тайма Гётце упустил сумасшедший шанс забить. Эбимбе прервал атаку Лейпцига, мяч прилетел к Марио и тот с центра вратарской не сумел переиграть Гулачи. В ответ Камаде выкатили под удар с линии штрафной – под мяч бросился защитник. В конце концов Айнтрахт все-таки дожал соперника: Линдстрем с углового решил не навешивать, а откинул на партнера и тот мощно пробил. Гулачи в падении задел сферу, которую добил Тута.

Растерявшийся Тедеску попытался завести игру заменами и снял абсолютно потерявшегося на поле звездного Вернера. За 10 минут до завершения матча мяч попал в руку Орбану, но арбитр одиннадцатиметровый не назначил. Но уже через мгновение Кнауфф ворвался в штрафную "быков" и получив удар в колено, заработал стопроцентный стандарт. Пенальти четко выполнил Борре, разведя сферу и Петера в разные стороны.

Поражение опустило РБ Лейпциг на одиннадцатое место, Айнтрахт стал девятым.

Боруссия Д удержала минимальную победу над Хоффенхаймом, вырвавшись на первую позицию в Бундеслиге