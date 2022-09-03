В останньому матчі дня зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Айнтрахт і РБ Лейпциг. Обидві команди підійшли до очної дуелі з однаковими показниками: перемога, поразка і дві нічиї і, як наслідок, середина турнірної таблиці після 4-х турів. Для "биків", які на тижні у Кубку Німеччини розім'ялись на Тевтонії (8:0), цей матч мав стати також фінальною репетицією перед стартом у груповому турнірі Ліги чемпіонів, де першим суперником команди Доменіко Тедеско за три дні стане саме донецький Шахтар.

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Команди розпочали обережно, намагаючись намацати дірки в обороні суперника. Ольмо вже у дебюті зазнав травми і, попри зусилля лікарів, не зміг продовжити поєдинок. Спурт Вернера до воріт РБ зупинили захисники, а вихід Нкунку сам на сам перервав Трапп, вийшовши далеко з воріт. Камада у відповідь втік на побачення з Гулачі і, перебуваючи у положенні поза грою, забив гол, який не було зараховано.

За трохи Трапп намагався перехопити м'яч після навісу і вийшов далеко з воріт. Кіпер франкфуртців невдало вибив сферу кулаками і захисникам довелось терміново виносити м'яч у поле.

На 15-й хвилині господарі вийшли вперед: Лаймер отримав м'яч на межі штрафного і навісив на дальню стійку ліворуч. Коло-Муані міг бити сам, але головою скинув у центр і Камада, також головою, замкнув повз Гулачі.

За трохи Айнтрахт подвоїв. Після чергової атаки Роде опинився у штрафному майданчику "биків" і вирішив пробити у дальній кут. М'яч зачепив ногу Орбана, змінив траекторію і влетів у сітку повз Гулачі, який вже падав у інший бік. Коло-Муані відзначився другим результативним пасом, вирвавшись у найкращі асистенти Бундесліги.

РБ Лейпциг у ці хвилини виглядав абсолютно беззахисним – суперник коїв поблизу їхніх воріт все, що хотів. В середині тайму вимушену заміну змушений був робити і Олівер Гласнер – травми зазнав Роде. Наприкінці тайму Камада вкотре накрутив оборону суперника і намагався пробити – удар заблокували. Ленц на добиванні влучив прямо у руки Гулачі.

Гості кинулись відігруватись з перших хвилин другого тайму. Нкунку мав чи не найкращий момент у матчі, пробивши над поперечиною. У відповідь Коло-Муані головою цілив у праву дев'ятку – Гулачі встиг згрупуватись і нейтралізував загрозу. За мить вже Раум прострілював з лівого флангу у штрафний – Трапп у падінні перехопив м'яч.

В середині другого тайму Гьотце змарнував божевільний шанс забити. Ебімбе перервав атаку Лейпцига, м'яч прилетів до Маріо і той з центру воротарського не зумів переграти Гулачі. За мить Камаді викотили під удар з лінії штрафного – під м'яч кинувся захисник. Зрештою, Айнтрахт таки дотис суперника: Ліндстрьом з кутового вирішив не навішувати, а відкинув на партнера і той потужно пробив. Гулачі у падінні зачепив сферу, яку добив Тута.

Розгублений Тедеску спробував завести гру замінами і зняв зіркового Вернера, який абсолютно загубився на полі. За 10 хвилин до завершення матчу м'яч влучив у руку Орбану, але арбітр одинадцятиметровий не призначив. Та вже за мить Кнауфф увірвався у штрафний "биків" і отримавши удар в коліно, заробив стовідсотковий стандарт. Пенальті чітко виконав Борре, розвівши сферу і Петера у різні боки.

Поразка опустила РБ Лейпциг на одинадцяту сходинку, Айнтрахт став дев'ятим.

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