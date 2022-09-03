В субботу 5-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 5-й тур

Байер – Фрайбург – 2:3

Голы: Демирбай, 16, Шик, 65 – Гинтер, 48, Грегорич, 51, Доан, 72

Бохум – Вердер – 0:2

Голы: Фюлькруг, 86, 90+2 (п.)

Унион Берлин – Бавария – 1:1

Голы: Беккер, 12 – Киммих, 15

Вольфсбург – Кельн – 2:4

Голы: Нмеча Л., 2, 79 – Любичич, 22, 45+2 (п.), Отавио, 32 (аг.), Адамян, 81

Штутгарт – Шальке – 1:1

Голы: Фюхрих, 19 – Теродде, 21

Удаление: Вагноман, 67 (Штутгарт, вторая желтая карточка)

Айнтрахт – РБ Лейпциг – начало матча в 19:30

Боруссия Д удержала минимальную победу над Хоффенхаймом, вырвавшись на первую позицию в Бундеслиге

Байер устроил настоящую перестрелку с Фрайбургом. Демирбай в середине тайма вывел "фармацевтов" вперед и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев. Сразу после отдыха Гинтер сравнял, а через три минуты Грегорич вывел Фрайбург вперед. Шик на экваторе второй сорокапятиминутки сумел выровнять положение, но леверкузенцы снова пропустили и потерпели 4 (!!!) поражение в сезоне. Ну а Фрайбург возглавил турнирную таблицу Бундеслиги.

Бохум и Вердер вели абсолютно ровную игры, которая логично должна была завершиться ничьей. Однако за десять минут до финального свистка хозяева вышли вперед. К сожалению, арбитр после просмотра VAR отменил гол из-за игры рукой. Вскоре забил Вердер – Фюлькруг головой пробил под правую стойку. На последней минуте на поле появился украинский защитник Иван Ордец, однако и он не смог сдержать атаку бременцев. Ламбропулос сфолил в собственной штрафной и гости с пенальти забили второй раз. У Бохума был шанс хотя бы сократить, но и второй гол хозяев в добавленное время был отменен. Как следствие, 5 матчей – 5 поражений.

Бавария неожиданно потеряла очки в Берлине. Команды обменялись голами в первые 15 минут и, несмотря на колоссальное преимущество мюнхенцев, расписали боевую ничью.

Кёльн на выезде перестрелял Вольфсбург. "Козлы" пропустили первыми уже в начале матча, но сумели собраться и еще в первом тайме забили три гола – дважды с игры и с пенальти. В конце матча "волки" сократили счет до минимума, но Кельн забил снова и взял важные три очка.

В еще одном матче Штутгарт разошелся миром с Шальке. В середине первого тайма Фюхрих и Теродде в течение двух минут обменялись голами. После перерыва Вагноман оставил швабов в меньшинстве, получив второй "горчичник", но гельзенкирхенцам не удалось воспользоваться численным преимуществом.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ