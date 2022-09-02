Дортмундская Боруссия принимала Хоффенхайм в родных стенах. Обе команды выиграли три из четырёх матчей на старте сезона,а в случае победы они бы возглавили турнирную таблицу – по крайней мере, на сутки. Фаворит был очевиден, но гости всегда могли надеяться на нестабильность "шмелей".

Манчестер Сити официально выкупил резервиста Боруссии Д

Впрочем, в этот раз им не повезло. Подопечные Эдина Терзича вели игру с первой же минуты, а на 16 они открыли счёт. Героем стал капитан Ройс, опередивший соперника в штрафной и пробивший метров с 6-ти, завершая передачу от Брандта – 1:0! Перед перерывом Марко мог и дубль оформить, закрутив мяч с правого края штрафной в дальнюю девятку, но тот разминулся с крестовиной.

Инертный Хоффенхайм несколько прибавил в активности после перерыва, но ничего интереснее выстрела Рюттера из пределов полукруга команда не создала (мяч прошел рядом с правой штангой). Боруссия же могла удвоить своё преимущество на 67-й минуте вследствие прострела на линию вратарскй и замыкания от Азара – Бауманн парировал и удар Торгана, и добивание от Модеста. Последний также классно пробивал над правой девяткой на 85-й минуте.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу дортмундцев. "Джмели" набрали 12 очков и возглавили турнирную таблицу Бундеслиги. Хоффенхайм с 9 зачётными баллами в активе пока что опустился на пятую строчку.

Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"