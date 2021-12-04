РБ Лейпциг может уволить Марша – "красные быки" проиграли 3 матча Бундеслиги подряд
Серия неудачных результатов немецкого РБ Лейпциг может стоить должности главному тренеру команды Джесси Маршу.
Работа американца под угрозой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере.
Новое фиаско гранда в видеообзоре матча Унион – РБ Лейпциг
Давление на Марша после поражения от Униона (1:2) лишь усилилось. РБ Лейпциг потерпел третье подряд и шестое в целом поражение в чемпионате, хотя в предыдущем сезоне проиграл всего 7 матчей Бундеслиги. Спортивный директор "красных быков" Оливер Минтцлафф назвал последний результат "катастрофическим выступлением". Руководство саксонцев определится с будущим Маршем в скором времени.
Отметим, что в настоящее время РБ Лейпциг занимает 8-е место в турнирной таблице. До зоны Лиги чемпионов и плей-офф за выживание одинаковое расстояние – 5 очков.
Унион победил РБ Лейпциг, поднявшись в зону Лиги чемпионов – "быки" проиграли в третьем матче подряд