РБ Лейпциг проиграл в последних двух матчах, отстав от зоны ЛЧ на 4 очка, так что в выездной встрече против Униона "быкам" требовалась лишь победа. Впрочем, уже на 6-й минуте подопечные Джесси Марша пропустили гол в результате подачи с углового и скидки от Баумгартля – Авоньи ногой замкнул ее, вколотив мяч в сетку. 1:0!

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Радость берлинцев, однако, длилась недолго, ведь спустя всего 7 минут гости сравняли счёт благодаря дальнему удару Нкунку. Голкипер Люте вроде бы и должен был парировать, но мяч неожиданно прошил его руки. 1:1! Исправиться за ошибку ему пришлось на 21-й минуте, когда Собослаи выстрелил с отскока из-за пределов штрафной – Люте вытащил сферу из-под перекладины.

Отдыхать команды отправились при ничейном счёте, но начало второго тайма РБ Лейпциг провалил. На 57-й минуте Авоньи заработал очередной угловой, а после его розыгрыша Крузе выкатил передачу на ближнюю штангу – мяч же, срыкошетив от одного из защитников, прилетел точно в ноги Баумгартлю. Тот сразу же расстрелял ворота. 2:1! Унион во второй раз вышел вперёд.

Отыграться гостям так и не удалось, а берлинцы вполне могли и третий гол провести. Так, на 81-й минуте Харагучи вышел один на один и пробил мимо левого угла, а на 86-й Беренс замкнул подачу Рюэрсона с левого фланга – Гулачи парировал. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

Таким образом Унион набрал 23 очка, неожиданно поднявшись на четвёртое место в турнирной таблице. РБ Лейпциг с 18 зачётными баллами держится на восьмой строчке.

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