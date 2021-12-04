Новое фиаско гранда в видеообзоре матча Унион – РБ Лейпциг
11:55 - Читати українською
В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг потерпел шестое поражение в сезоне. Вашему вниманию видео забитых мячей и обзор поединка против берлинского Униона.
завершено
6’ Тайво Авоньи
57’ Тимо Баумгартль
Кристофер Нкунку 13’
6’ Тайво Авоньи
13’ Кристофер Нкунку
57’ Тимо Баумгартль
Команды обменялись голами в стартовые четверть часа.
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Берлинец Тайво Авоньи забил с вратарской после скидки Баумгартля. За "красных быков" забил Кристофер Нкунку, который выстрелом с 25-ти метров застал врасплох Люте. Победный мяч на старте второй половины оформил Тимо Баумгартль, лучше всего сориентировавшийся в хаосе после розыгрыша Уионом углового.
Унион победил РБ Лейпциг, поднявшись в зону Лиги чемпионов – "быки" проиграли в третьем матче подряд
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