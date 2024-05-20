Полузащитник Байера Флориан Вирц получил признание за достижения в течение сезона 2023/24.

Немец получил приз лучшему игроку чемпионата Германии. Он обошел всех конкурентов в голосовании болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.

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Флориан Вирц также попал в символическую сборную турнира. 21-летний полузащитник провел 32 матча в чемпионате Германии отметился 11 голами и 11 ассистами.

Во время сезона его трижды признавали лучшим игроком месяца – в октябре, декабре и феврале. Напомним, что Байер в текущем розыгрыше Бундеслиги завоевал титул чемпиона Германии.

Стоит заметить, что за выступлениями Флориана Вирца внимательно следит Реал, который планирует подписать полузащитника в 2025 году.

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