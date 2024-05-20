Бундеслига выбрала лучшего игрока сезона 2023/24 – сенсационный победитель, за которым охотится Реал
Полузащитник Байера Флориан Вирц получил признание за достижения в течение сезона 2023/24.
Немец получил приз лучшему игроку чемпионата Германии. Он обошел всех конкурентов в голосовании болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.
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Флориан Вирц также попал в символическую сборную турнира. 21-летний полузащитник провел 32 матча в чемпионате Германии отметился 11 голами и 11 ассистами.
Во время сезона его трижды признавали лучшим игроком месяца – в октябре, декабре и феврале. Напомним, что Байер в текущем розыгрыше Бундеслиги завоевал титул чемпиона Германии.
Стоит заметить, что за выступлениями Флориана Вирца внимательно следит Реал, который планирует подписать полузащитника в 2025 году.
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