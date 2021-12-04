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Нове фіаско гранда у відеоогляді матчу Уніон – РБ Лейпциг

Тиск на Марша після поразки від Уніона (1:2) лише зріс. РБ Лейпциг зазнав третьої поспіль і шостої загалом поразки в чемпіонаті, хоча в попередньому сезоні програв усього 7 матчів Бундесліги. Спортивний директор "червоних биків" Олівер Мінтцлафф назвав останній результат "катастрофічним виступом". Керівництво саксонців визначиться з майбутнім Марша незабаром.

Відзначимо, що наразі РБ Лейпциг посідає 8-ме місце в турнірній таблиці. До зони Ліги чемпіонів та плей-офф за виживання однакова відстань – 5 очок.

Уніон переміг РБ Лейпциг, піднявшись у зону Ліги чемпіонів – "бики" програли в третьому матчі поспіль