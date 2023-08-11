РБ Лейпциг купил игрока молодежной сборной Франции за солидную сумму
22:40 - Читать на русском
Защитник Кастелло Люкеба официально стал игроком РБ Лейпциг.
РБ Лейпциг в своем твиттере сообщил о подписании французского центрбека Кастелло Люкебы из Лиона.
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Трансфер обошелся в 30 млн евро, а контракт с 20-летним защитником рассчитан на 5 лет. Люкеба выступал на молодежном Евро-2023, где стал жертвой сборной Украины, которая победила Францию 3:1 в 1/4 финала.
Заметим, что Люкеба провел 38 матчей за Лион в прошлом сезоне, в которых забил 2 гола.
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