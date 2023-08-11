Кейн не только прилетел в Германию, но уже приехал в больницу для прохождения медосмотра, необходимого для завершения трансфера в Баварию, сообщает журналист Торбен Хоффманн.

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Очевидно, Бавария и Тоттенхэм закрыли все вопросы по трансферу англичанина. Ранее сообщалось, что Бавария согласовала трансфер Кейна, обязавшись заплатить Тоттенхэму 100 миллионов евро и бонусы. Впрочем, "шпоры" задержали вылет Харри в Германию, поскольку решили проверить условия сделки.

К слову, прошлый сезон для Кейна был самым успешным в личном плане – 30 голов и 3 результативные передачи в 38 матчах АПЛ несмотря на провальный сезон Тоттенхэма (8 место).

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