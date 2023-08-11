РБ Лейпциг у своєму твіттері повідомив про підписання французького центрбека Кастелло Люкеби з Ліона.

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Трансфер обійшовся у 30 млн євро, а контракт з 20-річним захисником розрахований на 5 років. Люкеба виступав на молодіжному Євро-2023, де став жертвою збірної України, яка перемогла Францію 3:1 в 1/4 фіналу.

Зауважимо, що Люкеба провів 38 матчів за Ліон у минулому сезоні, в яких забив 2 голи.

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