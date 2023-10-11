Главный тренер Наполи Руди Гарсия в среду, 11 октября, вернулся на клубную базу в Кастель Вольтурно для проведения тренировки с игроками, которые не были вызваны в свои национальные сборные. Как информирует Gazzetta dello Sport, на тренировочном поле царила угнетающая атмосфера перемен: разрыв между клубом и Гарсией необратим.

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Сообщается, что тренер не может спокойно работать по двум причинам: из-за недоверия руководства клуба и негативного отношения игроков Наполи. Ситуация не изменится даже если французский специалист не будет сейчас уволен и продолжит работать после международной паузы.

Согласно источнику, президент Наполи Аурелио Де Лаурентис ведёт переговоры с Антонио Конте и уволит Гарсию сразу же, как получит от экс-тренера Тоттенхэма согласие. Встреча между Де Лаурентисом и Конте назначена на сегодняшний вечер.

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