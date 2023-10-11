"Тот, кто хочет играть Суперкубок в Саудовской Аравии – идиот. Вы видели, что происходит в Израиле? На этих территориях может быть воздушная блокада.

Чемпионы Италии готовы бойкотировать новый формат Суперкубка – шанс для Милана и Аталанты

Все это, ради чего? Выиграть еще несколько миллионов? Давайте сыграем на Олимпико! Я не бойкотирую: я просто сказал, будьте осторожны", – цитирует Де Лаурентиса Marca.

Напомним, что в текущем сезоне Суперкубок должен пройти в Эр-Рияде с 21 по 25 января. Наполи и Фиорентина имеют сомнения к тому, участвовать ли в турнирные. Если оба клуба откажутся, то их заменят Милан и Аталанта.

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