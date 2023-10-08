Обе команды имели серию из 4 туров чемпионата без поражений. Также у обоих был матч еврокубков посреди недели.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера

Фиорентина ошеломила чемпиона курьезным голом на 7-й минуте. Мартинес коленом пробил в стойку, а Брекало на добивании с очень острого угла умудрился попасть между ног Мерету. Наполи отыгрался только под занавес тайма. Паризи грудью слишком легко сбросил Терраччано, и кипер "фиалок" снес Осимхена – пенальти. Главный бомбардир Наполи снова принялся бить с "точки" и на этот раз избежал насмешек в соцсетях.

На старте второй половины история едва не повторилась. Осимхен перехватил плохой вброс из аута, но Терраччано вместо фола совершил сейв. А вот Фиорентина не прощала. Оливейра случайно пробросил мяч на Бонавентуру – 1:2. На 90+3-й минуте Нико Гонсалес поставил жирную точку с передачи Паризи, реабилитировавшегося за ошибку.

Победа позволила Фиорентине ворваться в топ-4 Серии А, сдвинув как раз Наполи.

Рома разгромила Кальяри, Лацио перестрелял Аталанту, Монца с помощью экс-звезды Металлиста одолела Салернитану