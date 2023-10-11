Головний тренер Наполі Руді Гарсія днями буде звільнений – президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс вже веде переговори з Антоніо Конте.

Головний тренер Наполі Руді Гарсія в середу, 11 жовтня, повернувся на клубну базу в Кастель Вольтурно для проведення тренування з гравцями, яких не викликали до своїх національних збірних. Як інформує Gazzetta dello Sport, на тренувальному полі панувала гнітюча атмосфера змін: розрив між клубом і Гарсією незворотній.

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Повідомляється, що тренер не може спокійно працювати з двох причин: через недовіру керівництва клубу та негативне ставлення гравців Наполі. Ситуація не зміниться навіть якщо французький фахівець не буде зараз звільнений і продовжить працювати після міжнародної паузи.

Згідно з джерелом, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс веде переговори з Антоніо Конте та звільнить Гарсію одразу ж, як отримає від екс-тренера Тоттенхема згоду. Зустріч між Де Лаурентісом і Конте призначена на сьогоднішній вечір.

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