В четвертьфинале Азиатских игр сборная Японии U23 играла против сверстников из Северной Кореи. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу японцев.

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Как сообщает The Sun, после финального свистка несколько игроков из Северной Кореи ринулись к судье. Они яростно протестовали и толкали узбекского арбитра Рустама Лутфуллина. Судья вместе с помощниками пытался отойти от разъяренных футболистов, впрочем, корейцы продолжали преследовать их. Службе безопасности пришлось вмешаться в конфликт, чтобы защитить судей.

Корейцам не понравилось, что рефери назначил пенальти в ворота Северной Кореи после того, как голкипер задел руками ногу игрока соперника. Именно благодаря голу с 11-метров сборная Японии получила путевку и полуфинал, где сыграет против Гонконга.

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