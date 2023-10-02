У чвертьфіналі Азійських ігор збірна Японії U23 грала проти однолітків з Північної Кореї. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь японців.

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Як повідомляє The Sun, після фінального свистка кілька гравців з Північної Кореї ринули до судді. Вони люто протестували та штовхали узбецького арбітра Рустама Лутфулліна. Суддя разом з помічниками намагався відійти від розлючених футболістів, втім, корейці продовжували переслідувати їх. Службі безпеки довелося втрутитися в конфлікт, щоб захистити суддів.

Корейцям не сподобалось, що рефері призначив пенальті у ворота Північної Кореї після того, як голкіпер зачепив руками ногу гравця суперника. Саме завдяки голу з 11-метрів збірна Японії здобула путівку і півфінал, де зіграє проти Гонконгу.

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