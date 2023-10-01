Команда Ротаня после погрома 1:5 от Черноморца вышла довольно закрытым составом: 3 центральных защитника, еще столько же людей в середине поля, по 2 крайка и маневерные игроки атаки. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Калитвинцев в попытках давления выдвигается на острие, рядом располагается дуэт атаки Шулянский с Джевани. Первый момент на 7 минуте. Караваев сперва обыгрался с Ярмоленко, затем с Ванатом, который продрался в штрафную. Буяльский подхватил и пробил в блок, Дубинчак добавлял – совсем рядом с правым углом.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция поединка – звездное возвращение для Луческу (видео)

Ярмоленко традиционно сместился в центр и из глубины вырезал роскошный пас на ход Ванату. Владислав откатил Буяльскому, тот слева под удар, однако Андриевский также не попал в дальний правый угол. Еще одна быстрая атака правым флангом. Ярмоленко и Ванат поочередно на какой-то минимум не успевают, чтобы расстрелять с нескольких метров. Сирота выполнил перспективный заброс через полполя на Ярмолу, но удалось лишь аут заработать. Однако на 15 минуте Динамо легко открыло счет. Андриевский подал стандарт почти от левой лицевой, Караваев от ближней стойки головой перевел на дальнюю правую, где Бражко спокойно разобрался.

Автор гола еще и исполняет Беллингема. Отобрал Бражко и мгновенно вырезал с носка в атаку, где Волошин нашел ударную позицию для Андриевского. Выстрел получился слабым и прямо в руки голкиперу, но какой же красавец этот новый основной опорник Динамо! Первая замена от Ротаня уже на 23 минуте. Чики Эрнандес, которому было очень тяжело против Караваева и Ярмоленко, уступил место на поле Шостаку. Забавный эпизод с билдапом киевлян. Бущан выдвигается третьим между центральными защитниками, его никто и не думает прессинговать. Луческу кричит на весь стадион: "Иди, иди!" Вратарь сборной Украины на эти уговоры поддавался неохотно.

Хозяева давят интенсивнее, но моментами Александрии удается разбивать прессинг через пас. А вот дальше слишком медленно действуют уже в финальной трети поля, давая киевлянам возможность легко перекрывать все до того свободные зоны. Крик отчаяния от Ярмоленко. Андрей делал все, чтобы успеть на не совсем удачный дальний пас Сироты. Вроде и 33 года вингеру сборной Украины, а голодный к футболу, как молодой талант, который хочет покорить весь футбольный мир.

Перекрывает команда Ротаня подступы к своей штрафной количеством. А вот впереди почти удалось убежать в акцию 3 на 2 – это Бражко обрезался, а Шостак мастерски трансформировал пространство в численное преимущество. Единственное, что подвело здесь гостей, это слишком банальный Джевани, который решил брать на себя и пробил прямо в блок Сироты. Очередная небрежность на чужой половине завершается прострелом Шулянского, против которого почему-то играли Буяльский с Ярмоленко, с левого края – Бущан откровенно выручает, ногами принимая на себя удар Джевани из пределов вратарской.

Дубинчак не успел накрыть 22-летнего бразильца, но хотя бы отыграл плотно. А вот Ярмоленко на первом угловом Александрии откровенно выпустил Джевани. Здесь уже ошибиться было практически нереально. Сирота выполнил почти идеальный голевой сброс на соперника, когда выиграл воздушную дуэль у Кравченко и перевел на дальнюю штангу – получилось очень эффектно, но не на те ворота! Едва ли не в следующей атаке партнеры успели исправить ситуацию. Бражко сместился на позицию правого защитника и блестяще забросил на ход Караваеву. Того остановили на грани фола, однако Ярмоленко продолжил атаку и идеально вырезал на Ваната – 2:1.

В самом начале второй половины еще один идеальный голевой сброс от киевлян приводит к взятию ворот. Калитвинцев подал, Караваев очень удобно выбил под удар, а воспитанник Динамо Скорко, которого не успел накрыть Ванат, прошил Бущана издали. Два стандарта гостей стали результативными, но тут на 50% решала очень качественная помощь от самих подопечных Луческу. Попов пошел в дриблинг перед своей штрафной, отпустил мяч и подарил супермомент – Бущан выручил.

Ярмоленко также элегантно вырезает шведой, затем еще и пяткой продолжает, но на Буяльского бросаются сразу трое, тогда как у Андриевского не получается удар. Ярмола спас почти мертвый мяч и откатил назад. Бражко роскошно вырезал с того же правого фланга, но Волошин не замкнул дальнюю штангу. Какая-то детская ошибка 21-летнего кипера Ермакова, который нарушил правило 6 секунд, продержав мяч в руках вдвое дольше. Свободный удар, впрочем, не стал результативным – снаряд потерялся в блоке из ног александрийцев.

Попов на стандарте пытался вывести вперед со второго этажа – выше. Первые замены Динамо на 70 минуте. Шепелев и Кабаев заменили Андриевского и Волошина, которого вычитал Луческу. Действительно, очень много мячей проигрывал Назар сегодня на левом фланге, работавшем далеко не так мощно, как правый. Скорко и Ковалец поочередно страдают на газоне. "Там уже десять человек лежат", – возмущаются динамовцы. Игры почти нет уже минут 6, одни паузы. Луческу пытается докричаться и до Буяльского. Динамо не впечатляет в атаке после перерыва на фоне глухого автобуса Александрии.

VAR не усмотрел игры рукой у Сигеева после прострела Кабаева. Одновременно и выставлял, и прятал ее воспитанник Шахтера, тяжелый момент. И снова угловой решает, и в который раз с правого края. Ванат на этот раз сбрасывает на левую стойку, где совсем одинокий Бражко делает дубль. Даже странно стало, что без офсайда у опорника Динамо, но Сигеев таки застрял. Владимир ныне забил дважды сам и организовал другой гол киевлян. Ярмоленко и Ванат нагнетают, Бражко близок к хет-трику – Ермаков тянет! Буяльский едва с углового напрямую не закрутил.

На 90+2 Кабаев протащил и отдал на ближнюю стойку. Тяжёлый выход из-под прессинга от Бущана был практически идеальным, начиная с центра поля. У Ваната еще и такой себе предассист, запустивший стеночку по левому краю. Буяльский кладет уже в пустые ворота. Динамо набирает 15 очков, что лишь на 3 меньше, чем у лидера. Однако Шахтер то сыграл аж на 3 матча больше! Поэтому чисто формально это лишь 5 место в таблице – команда Луческу является откровенным лидером по потерянным. Александрия остается в зоне переходных матчей на выбывание: 13 место, 8 набранных баллов.

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