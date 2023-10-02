Завершал очередной игровой уикенд в Лиге 1 матч между Ренном и Нантом. Хозяева поля одержали победу в дерби со счетом 3:1.

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После финального свистка зрители увидели маленькое представление. Маскоты обоих клубов решили развлечь публику и потолкались. Медведь Эрминиг жестоко врезался в канарейку Рири. Талисман Нанта упал и не смог покинуть поле без помощи медиков, которые вынесли его на носилках.

Напомним, что Ренн находится на шестой строчке с 11 очками. Нант занимает 13 место, имея в своем активе восемь баллов.

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