Часть игроков ПСЖ недовольны тем, как главный тренер Кристоф Гальтье руководит командой. Как информирует RMC Sport, раздевалка парижан раскололась из-за привилегированного отношения тренера к Лионелю Месси и другим звёздам команды.

Мбаппе раздул скандал в ПСЖ из-за видеоролика – Месси и Ко были проигнорированы

В частности, недовольство футболистов парижан заключается в том, что команда часто играет на Месси в ущерб другим игрокам, даже если они находятся в более выгодных позициях. Гальтье, в свою очередь, не критикует Месси и других звёздных игроков команды, хотя в Лилле он создал себе репутацию тренера, для которого не существует авторитетов.

Также некоторые футболисты ПСЖ недовольны тренировками 56-летнего специалиста, который возглавил команду прошлым летом.

Марсель не сумел обыграть Монпелье и подарил ПСЖ шанс увеличить отрыв – Малиновский провел посредственный матч