Килиану Мбаппе не понравилось, что ПСЖ задействовал в съёмках только его, в то время как партнёры по команде были проигнорированы.

В четверг, 6 апреля, ПСЖ опубликовал видео для владельцев абонементов и призвал болельщиков продлить их. Из игроков первой команды в кадр, помимо Мбаппе, попал только Нуну Мендеш – другие звёзды парижан не участвовали в записи видео.

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Мбаппе раскритиковал такой подход своего клуба. "Я посмотрел видео о продлении абонементов. Заявляю: меня не проинформировали о содержании этого интервью. Это выглядело как обычное интервью для маркетинга. Я не согласен с публикацией этого видео, вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права. ПСЖ – большой клуб и большая семья, но никак не Килиан Сен-Жермен", – написал нападающий в своём Instagram.

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