Лига 1, 29 тур

Марсель – Монпелье – 1:1

Голы: Гендузи, 44 (п) – Нордин, 12

Делать прогноз относительно отчетного матча было очень сложно. С одной стороны, в гости к Марселю прибыла команда, которая имела лучшие результаты в рамках Лиги 1 до международной паузы. За 5 предыдущих матчей Монпелье одержал 4 победы и однажды сыграл вничью. В то же время поездки в Прованс для "паладинов" традиционно складываются тяжело. За всю историю противостояний с этим соперником они одержали лишь 2 победы, потерпев 11 поражений.

Помочь гостям могла кадровая ситуация в команде Игора Тудора. Мбемба вернулся из сборной только сегодня, поэтому в оборону пришлось переместить капитана Валентина Ронжье. Алексис Санчес летал в Южную Америку, но полноценно отдохнуть не получилось – альтернативы чилийцу просто нет. Руслан Малиновский также вышел в старте, хоть и провел 3 тайма за сборную Украины.

У Монпелье также хватает сборников. Словом, у тренеров было немного времени, чтобы должным образом подготовиться к игре. Это мы увидели на стартовых минутах. Хаос, сумбур, много брака и ошибок, отсутствие мысли в позиционных атаках. Марсель, имея более 70% владения и делая втрое больше передач, совсем не мог приблизиться к воротам соперника.

В таких условиях решающими становятся ошибки. Вернее то, кто сможет ими воспользоваться. Очередная попытка провансальцев завершилась банальным навесом в штрафную. Там мяч достался Хазри, который и пожонглировать успел, и беспрепятственно начал рывок на чужую половину. Вахби оставил в дураках нескольких соперников и отпасовал на Ваи. Тот решил заиграть Нордина и не зря. Оборона Марселя провалилась, поэтому помешать Арно открыть счет было некому – 0:1.

Монпелье без усилий удерживал добытое преимущество, когда получил "пробоену" в обороне. Бубакар Куяте получил травму в борьбе. Она оказалась столь серьезной, что защитника вынесли с поля на носилках. Вместо малийца вышел Мамаду Сахо, которому суждено было стать антигероем. В конце первого тайма экс-игрок Ливерпуля заблокировал удар Санчеса локтем. Это произошло в штрафной. Рефери посмотрел повтор и назначил пенальти. Матео Гендузи уверенно реализовал наказание, восстановив паритет.

Начало второй половины очень напоминало то, что мы видели на старте матча. Вот только теперь фатально ошибаться никто не спешил. Даже линию офсайда выдерживали должным образом. Именно поэтому не засчитали гол Монпелье. Да и мяч Санчеса, который даже голкипера успел обыграть, тоже отменили бы. Правда, Алексис в том моменте забить не сумел – защитник успел накрыть чилийца.

Появление новых футболистов на ситуацию не повлияло. Да, Марсель заметно больше владел мячом, но какой в этом смысл, когда моментов создавал столько же, сколько и соперник. Обое – мало. Так что ничья стала вполне закономерным итогом. Провансальцы остались на втором месте, подарив ПСЖ шанс увеличить отрыв, а Лансу – догнать себя. Монпелье продлил беспроигрышную серию до 7 матчей и спокойно балансирует в середине таблицы – без еврокубковых перспектив, но и без угрозы вылететь.

Незаметный Малиновский

Сегодня Игор Тудор выделил украинцу 75 минут. Конечно, мы не знаем, какую задачу давал тренер своему подопечному, но можем констатировать, что проявить себя Руслану не удалось. Номинально Малиновский вышел в атакующем треугольнике, но статистические показатели больше похожи на профили Верету и Гендузи, которые играли в полузащите, чем на цифры Витиньи и Санчеса.

Что украинец точно сделал, это отборолся изо всех сил. Малиновский не сторонился черновой работы, помогая обороне. Стал одним из лидеров по количеству попыток отобрать мяч (3) и блокировок (4). Очень часто пытался идти в дриблинг, но только 2 попытки из 6 стали успешными. Шансов использовать свое главное оружие в этом матче не было. Руслан только однажды пробил по воротам (конечно, издалека). Это произошло перед самой заменой. Получилось очень неточно.

Ругать Руслана не за что (как и хвалить). Марсель провел очень средний поединок. Никто из игроков провансальцев не сумел повести партнеров за собой и самостоятельно заставить Монпелье капитулировать. Чтобы описать отчетный матч, лучше всего подходит фраза из фильма "Залечь на дно в Брюгге", которую один и героев сказал о Тоттенхэме. Сегодня это касается каждого игрока хозяев, включая Малиновского.