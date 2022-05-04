Прощание Кальяри и главного тренера Вальтера Маццарри было далеким от теплого.

Именитый специалист позволял себе издеваться над подопечными и грубо разговаривать с президентом клуба Томмазо Джулини, утверждает L'Unione Sarda.

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В частности, после одного из поражений 60-летний Маццарри назвал команду "раздевалкой червей". Это вместе с ужасающими результатами убедило руководство Кальяри прощаться с тренером. Более того, клуб не собирается платить компенсацию специалисту, который своей грубостью нарушал условия контракта.

К слову, островяне занимают 17-е место в турнирной таблице Серии А. До зоны вылета всего два очка, но у Салернитаны еще есть матч в запасе.

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