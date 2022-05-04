Прощання Кальярі і головного тренера Вальтера Маццаррі було далеким від теплого.

Іменитий фахівець дозволяв собі знущатися над підопічними і грубо розмовляти з президентом клубу Томмазо Джуліні, стверджує L'Unione Sarda.

Кальярі під загрозою вильоту звільнив іменитого фахівця і призначив тренера без досвіду

Зокрема, після однієї з поразок 60-річний Маццаррі назвав команду "роздягальнею черв'яків". Це разом з жахливими результатами переконало керівництво Кальярі прощатися з тренером. Більше того, клуб не збирається платити компенсацію фахівцю, який своїми грубощами порушував умови контракту.

До слова, наразі острів'яни посідають 17-те місце в турнірній таблиці Серії А. До зони вильоту лише два очки, але у Салернітани ще є матч у запасі.

В Італії визначились усі учасники Ліги чемпіонів – Аталанта перервала історичну серію