В Серии А стали известны имена всех участников Лиги чемпионов за 3 тура до конца первенства.

Потеря Ромой очков в поединке с Болоньей не оставила римлянам даже математических шансов на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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В кампании 2022/23 Италию в самом престижном клубном турнире будут представлять Интер, Милан, Ювентус и Наполи. Рома отстала от неаполитанцев на 10 очков за 3 тура до финиша и все еще должна выбороть право на участие в Лиге Европы – на путевку могут рассчитывать 4 клуба.

Отметим провал Аталанты Руслана Малиновского в текущем сезоне – бергамаски всего восьмые с 55 пунктами. До этого команда украинца три года участвовала в Лиге чемпионов.

Милан и Интер синхронными победами держат чемпионскую интригу, Болонья шокировала очередного фаворита