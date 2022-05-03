Один из аутсайдеров чемпионата Италии прибег к изменениям на тренерском мостике команды.

За три тура до завершения сезона Кальяри уволил Вальтера Маццари, который также подхватил команду уже в разгар чемпионата после отставки Леонардо Семпличи в сентябре. С Маццари сардинцы выиграли всего 6 матчей.

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Новым наставником Кальяри стал Алессандро Агостини, сообщает официальный сайт клуба. Для 42-летнего итальянца, который во время карьеры футболиста 8 сезонов отыграл в футболке островитян, это первый тренерский опыт на профессиональном уровне.

К слову, в настоящее время Кальяри занимает 17 место в турнирной таблице Серии А. До зоны вылета всего два очка, но у Салернитаны еще есть матч в запасе.

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