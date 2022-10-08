После 8 туров "россоблу" набрали всего 6 очков и идут вблизи зоны вылета. Руководство уволило Синишу Михайловича, а на его место пригласило Тьягу Мотту.

Игрок Атлетико лез драться с собственными ультрас на трибунах – фанаты оскорбляли партнера и вспомнили прошлое в Реале

Новый тренер также начал неудачно – поражения от Эмполи (0:1) и Ювентуса (0:3). Вчера около полудня 15 ультрас Болоньи пришли на базу команды и устроили получасовой разговор на повышенных тонах прямо в раздевалке. Corriere dello Sport приводит красноречивый отрывок диалога Мотты и фанатов:

– Нас не устраивают результаты команды и отношение игроков на поле. Это последний раз, когда мы приходим сюда с добрыми намерениями.

– Это что, угроза?

– Это тебе не Специя, здесь все по-другому.

Добавим, что сегодня Болонья будет принимать еще один кризисный клуб – Сампдорию, которая с двумя очками вообще идет на дне таблицы.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд