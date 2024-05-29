Эвертон до сих пор не может решить с английской лигой все вопросы по нарушениям финансового фэйр-плей.

В сезоне 2023/24 из Эвертона из-за финансовых нарушений наказали вычитанием баллов. Впрочем, на этом проблемы "ирисок" не закончились.

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Как сообщает The Sun, Лестер Сити и Эвертон рискуют получить массовые удаления очков перед новым сезоном английской Премьер-лиги. "Лисы" сейчас ожидают приговора от комиссии. Издание отмечает, что клубы могут потерять около 10 пунктов. Что будет рекордом для АПЛ. Больше всего баллов высчитывали у Портсмута в 2010 году – девять.

Лестер, который сенсационно выиграл титул чемпиона Англии в сезоне 2015/16, в прошлом году играл в Чемпиошнипе и сумел добыть путевку в АПЛ.

Напомним, что за Эвертон выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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