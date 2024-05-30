Первый чемпионат сильнейших команд Европы был полон выдающихся событий и фигур. И свое место на этом пьедестале удалось завоевать Милошу Милутиновичу, путь которого к вершинам был крайне сложным.

Милош Милутинович – один из величайших футболистов в истории Югославии, и кто знает, каких высот ему бы удалось достичь, если бы жизненные обстоятельства были хотя бы чуточку благосклоннее. Впрочем, даже несмотря на множество трудностей ему удалось заставить знать свое имя всю футбольную Европу.

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Воспитание на улице и первые шаги

Легенда Партизана родился в 1933 году в Баина-Баште. Впоследствии у него появился младший брат Бора, который вошел в историю футбола как тренер, который совершил 5 походов на чемпионат мира. Старшим в семье был Милорад, который тоже впоследствии пробьется в состав Партизана. Ребят объединяла любовь к мячу, но путь к вершинам у них был особенно тернистым.

Война забрала у мальчишек папу, а впоследствии от туберкулеза ушла из жизни мама. Воспитание детей легло на дядю и тетю, однако те очень много и тяжело работали, поэтому единственная надежду они возлагали на футбол.

Нас воспитали тетя, улица и футбол, – вспоминали ребята.

Тяжелая работа и талант сделали свое – Милоша уже в 15 заметили Партизан и Црвена Звезда. Милутинович отличался элегантностью движений, прекрасно играл двумя ногами и головой, и уже в столь юном возрасте давал фору взрослым футболистам.

Как это часто случается, все решила элементарная человечность. Один из функционеров приезжал на все игры Милоша, восхищался его талантом, помогал в жизненных вопросах, но совсем не давил на юношу, в то время как всех остальных интересовал лишь один вопрос: "Ну что, решил уже?". Милутинович выбрал тех, кто о нем заботился. И точно не ошибся.

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Похищение и трансферная драма

Звезда еще боролась за таланта, предлагая ему тур по Бразилии без обязательств, а потом и вообще "похитив" его из дома и доставив на виллу с министрами. Милош испугался, что Партизан подумает об отсутствии у него чести, поэтому набрался смелости отказать людям в костюмах. Однако те были неумолимы: перед парнем появились документы, которые он подписал против воли. Но когда тебе 18, тебя окружают высшие чины Югославии, а ты сам в незнакомом городе, не очень будешь спорить.

На следующий день новость разорвала местные СМИ, но Партизан не собирался сдаваться. Военное руководство сорвалось на ноги, Милошу запретили выезд из страны, Звезду обвинили в похищении футболиста. Футбольный союз, напуганный давлением военных, поддался на требование дисквалифицировать Милоша. Звезда отступила и вернула парня в Бор. Оттуда его забрали на матч с кумиром Бобеком против Рапида, и с тех пор он официально стал игроком Партизана.

Европейский триумф

В сезоне 1955/56 состоялся первый в истории турнир сильнейших команд Европы. И тогда же о способностях Милутиновича заговорил весь континент. В первом безумном противостоянии с Бенфикой Партизан одержал победу – 8:5 по итогу двух матчей. На счету Милоша было 6 голов – сказочный показатель.

В следующем раунде был Реал. Реал, который одержит победу в 5 подряд европейских турнирах. В Мадриде "сливочные" были сильнее 4:0. Но основное внимание было на Милоше: он забил 2 гола, которые арбитр не засчитал. Сантьяго Бернабеу был поражен.

Он бы прекрасно дополнил Хенто и Ди Стефано. Невероятный парень. Мы уговаривали его эмигрировать и были готовы всячески помочь, – говорил легендарный президент Реала.

В Белграде Партизан уничтожил Реал 3:0, а Милош записал на свой счет дубль. Одного гола не хватило, чтобы побороться за путевку дальше. Однако показатель в 8 голов не просто поразил Европу – Милутинович остался лучшим бомбардиром турнира. Перейти в Реал ему не удалось. Коммунистическая партия Югославии имела натянутые отношения с режимом Франко, поэтому Милошу объяснили: не дай Бог его одеть футболку Реала, и всей его семье в Югославии будет ой как несладко. Случается, что в один момент терпят крах сразу несколько мечтаний...

Болезнь, которая всё испортила

Милутинович покинул Партизан в 1958 году. Построить дальнейшую успешную карьеру ему помешал туберкулез – страшная болезнь, которая унесла жизнь матери. Бавария подхватила его в ОФК Белград и оплатила операцию, однако прежней формы Милош набрать не смог. Вояж в парижские Расинг и Стад Франсез тоже не был успешным. В конце концов, Милутинович доигрывал в Белграде, стадион которого благодаря его имени всегда был переполненным.

Возможно, с Милутиновичем в расцвете сил Югославия могла бы одолеть Чехословакию и выйти в финал чемпионата мира в Чили, где бы ее ждала Бразилия с Пеле. И кто его знает, каким бы был результат дуэли Милоша с королем футбола?